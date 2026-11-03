Nieves aconseja a Begoña buscar al novio de Beatriz, ¿decidirá hacerlo?

Beatriz, la niñera que trabaja bajo el nombre de Antonia en casa de Begoña y Gabriel, está empezando a ser un problema para la propia Begoña.

Después de que su confianza se dinamitase por la intromisión de Beatriz en su relación con Andrés, las cosas están más tirantes que nunca.

Begoña se ha desahogado con su amiga Nieves sobre su situación en casa, ya que, aunque su confianza en la niñera es nula, como está embarazada, sigue viviendo con ellos. Y a ella le gustaría que estuviera ya lejos de ella y sus hijos...

Nieves le ha aconsejado a Begoña que busque a su exnovio, el padre del bebé que espera. Si él se hace cargo, no le quedará más remedio que marcharse... ¿no?

Begoña duda sobre si debe meterse tanto en su vida... ¿Se lanzará a hacerlo y así conseguir alejar a Beatriz de sus vidas?

Lo que ella no sabe es que Javier, el exnovio de Beatriz, ni es el padre del bebé que espera, ni está vivo... ¡Beatriz lo mató en defensa de ella y de Juanito!

El bebé que espera es de Gabriel... ¿si empieza a investigar Begoña saldrá todo esto a la luz?