Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio se enfrentará a sus hermanos por Paula

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como…

Los problemas familiares desbordarán a los De la Reina, mientras la pequeña Julia tendrá que tomar una difícil decisión.

Esto es todo lo que va a pasar en el próximo capítulo

A Salva se le ocurrirá una forma de ayudar a su padre a dejar la bebida y empezar así su reconciliación… ¿Conseguirán padre e hijo superar juntos el problema de Tomás?

En la casa de los De la Reina, habrá enfrentamiento entre los hermanos. Andrés y Marta reprenderán a Tasio al enterarse de su relación con Paula, mientras sigue casado con Carmen.

Tasio plantará cara a sus hermanos recordándoles que ellos también han tenido relaciones clandestinas, con Begoña y Fina, respectivamente, y han seguido adelante. ¿Cómo se tomarán este reproche?

Luis, con una tarea pendiente, regresará a Barcelona con malas noticias y huyendo de los problemas que ha confesado a su familia. ¿Se reconciliará con Luz?

Algo dentro de Mabel empezará a despertarse tras la cita de Silvia y Josema. ¿Sabrá la joven identificar qué es?

Tras las amenazas de Gabriel, una Julia asustada tendrá que tomar una difícil decisión sobre su futuro, volviendo a enseñar a todos, una vez más, su anticipada madurez. ¿Se cumplirán las promesas?

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.