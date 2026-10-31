Avance
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio se enfrentará a sus hermanos por Paula
Marta y Andrés tratarán de aleccionar al pequeño de la familia, pero él les recordará que no están en posición de reprocharle nada.
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En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como…
Los problemas familiares desbordarán a los De la Reina, mientras la pequeña Julia tendrá que tomar una difícil decisión.
Esto es todo lo que va a pasar en el próximo capítulo
A Salva se le ocurrirá una forma de ayudar a su padre a dejar la bebida y empezar así su reconciliación… ¿Conseguirán padre e hijo superar juntos el problema de Tomás?
En la casa de los De la Reina, habrá enfrentamiento entre los hermanos. Andrés y Marta reprenderán a Tasio al enterarse de su relación con Paula, mientras sigue casado con Carmen.
Tasio plantará cara a sus hermanos recordándoles que ellos también han tenido relaciones clandestinas, con Begoña y Fina, respectivamente, y han seguido adelante. ¿Cómo se tomarán este reproche?
Luis, con una tarea pendiente, regresará a Barcelona con malas noticias y huyendo de los problemas que ha confesado a su familia. ¿Se reconciliará con Luz?
Algo dentro de Mabel empezará a despertarse tras la cita de Silvia y Josema. ¿Sabrá la joven identificar qué es?
Tras las amenazas de Gabriel, una Julia asustada tendrá que tomar una difícil decisión sobre su futuro, volviendo a enseñar a todos, una vez más, su anticipada madurez. ¿Se cumplirán las promesas?
¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.
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