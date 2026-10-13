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Capítulo 667

"Debe saber toda la verdad": Beatriz le entrega a Andrés la carta de amor de Begoña... ¿la leerá?

Beatriz ha ido a ver a Andrés y ha tratado de hacerle ver que Begoña es el amor de su vida... ¡pero él no se lo ha tomado nada bien!

Andrés

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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Beatriz quiere que Andrés y Begoña vuelvan a estar juntos a toda costa, y así, librarse de ella.

La mujer ha encontrado la oportunidad: le entregará a Andrés la carta que Begoña le escribió y nunca le dio. ¡Es una carta de amor!

Beatriz se ha presentado en el despacho de Andrés para hablar con él, y le ha empezado a hablar de la enfermera. Andrés le ha adevertido de que se estaba "extralimitando" pero ella ha decidido seguir.

Le ha confirmado que para Begoña solo él "es el amor de su vida", y le ha insinuado que para él igual... Pero el De la Reina no ha querido oír más, él va a casarse con Valentina y está fuera de lugar lo que le está diciendo la niñera.

Aunque ella seguía, y él ha decidido echarla de su casa... por muy bien que se lleve con Begoña, no es de su incumbencia lo que él sienta o no.

Pero, antes de irse, Beatriz le ha entregado una carta de amor de Begoña, que ella nunca le dio. Él ha querido devolvérsela, pero ella se la ha dejado allí...

¿Qué pondrá en la carta? ¿La leerá Andrés? ¿Hará dudar al joven de su compromiso con Valentina?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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