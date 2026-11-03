Bianca y Fina discrepan por las fotografías de la exposición: “Es importante saber escuchar consejos"

Bianca y Fina han tenido una nueva discusión, esta vez, en el terreno profesional.

Cuando la fotógrafa le ha ido a enseñar a Bianca una muestra del resultado de sus fotos, ésta no ha quedado nada conforme.

Al parecer, lo que Fina ha intentado plasmar, se aleja totalmente del concepto que la artista buscaba, y así se lo ha expresado. Fina, como fotógrafa inexperta, no se lo ha tomado nada bien. ¡Se ha molestado por la crítica!

Bianca, con más años a la espalda en el sector, ha intentado explicarle que era el enfoque lo que estaba regular: y ella se ha enfadado mucho.

¿Conseguirá encajar mejor las críticas? ¿Se entenderá con Bianca?