Llega el momento más temido para Alya y Cihan: Boran quiere respuestas sobre lo ocurrido durante su ausencia

Boran ha disfrutado de la cena familiar, pero no ha tardado en preguntar por Cihan Deniz. Al saber que el pequeño ya había cenado, ha recordado cuánto le sigue gustando la sopa de tomate. Después, ha preguntado cuándo le contarán al niño que su padre está vivo.

Alya le ha explicado que primero tienen que hablar ellos y que después será ella quien se lo cuente a su hijo, aunque todavía no ha llegado el momento. Cihan también ha intentado convencer a Boran de que tenga paciencia después de pasar un año en coma, pero él considera que ya ha esperado suficiente y asegura que se encuentra bien.

Sin más rodeos, Alya ha propuesto hablar en ese mismo momento. Eso sí, ha dejado claro que el asunto es privado y que solo les concierne a ellos tres. Sadakat, Nare y Kaya se han marchado y Boran se ha quedado a solas con Alya y Cihan.

Ha llegado el momento de afrontar todo lo ocurrido durante su ausencia y de que Boran conozca la verdad sobre los sentimientos que han nacido entre su mujer y su hermano.