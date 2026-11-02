Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Félix Cifuentes regresa por sorpresa a la fábrica y pone en peligro los planes de Gabriel

Mabel dudará de si se está enamorando de Josema, Digna descubrirá que Tasio sigue con Paula y una inesperada visita podría cambiarlo todo.

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Todo lo que va a pasar en el próximo capítulo

Julia regresará a casa con sus padres después de que Gabriel le haya prometido que no volverá a hacer daño a sus abuelos.

Digna descubrirá que Tasio sigue adelante con su relación con Paula. Se enterará a raíz de una conversación entre Claudia y Manuela y no dudará en enfrentarse directamente a él.

Mabel confesará a Valentina que tiene muchas dudas… ¡no sabe si se está enamorando de Josema!

Por otro lado, el recuerdo de Mateo estará muy presente. Será el aniversario de su muerte y la joven estará muy triste.

Por último, Bianca aconsejará a Fina que elija otras fotografías para su exposición, cuestionando algunas de las imágenes que ha seleccionado. Una nueva discrepancia que podría afectar a los preparativos de la exposición.

Y Félix Cifuentes ha regresado a la fábrica dejando a Gabriel sin palabras. El abogado, al que el director de la fábrica despidió, conoce su implicación en la explosión de la fábrica. ¿Utilizará esa información para hacer daño a Gabriel?

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.