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El secreto | Capítulo 9

“Ojalá tú fueras mi madre”: Kader encuentra en Zeynep el cariño que no recibe de Berrak

La pequeña le ha hecho una confesión que ha emocionado a Zeynep, que no ha dudado en recordarle lo importante que es para ella.

“Ojalá tú fueras mi madre”: Kader encuentra en Zeynep el cariño que no recibe de Berrak

“Ojalá tú fueras mi madre”: Kader encuentra en Zeynep el cariño que no recibe de Berrak

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Zeynep ha intentado convencer a Kader de que no debe tomarse al pie de la letra las palabras de su madre. “No sabe lo que dice. ¿Me oyes? No lo piensa de verdad. Estaba enferma. Aún no se ha recuperado”, le ha explicado, tratando de quitarle peso a todo lo que Berrak le ha dicho.

Pero Kader está muy afectada y ha llegado incluso a decir: “Ojalá no hubiera nacido”. Zeynep no ha podido quedarse callada al escucharla. “No digas eso. Me pone muy triste que hables así”, le ha respondido.

La joven le ha hecho saber que se alegra de que haya nacido y, sobre todo, de haberla conocido. “Me alegro de tenerte. De que formes parte de mi vida. De que seas mi hermana”, le ha dicho.

Zeynep ha ido todavía más lejos al explicar qué significa Kader para ella. “Mi vida cambió en el momento en el que te conocí. No sé cómo podría vivir sin ti. Sería muy aburrido”, le ha confesado antes de abrazarla y decirle cuánto la quiere.

Justo en ese momento, Kader ha abierto su corazón, diciéndole: “Ojalá tú eras mi verdadera madre”. La niña ha encontrado en ella ese cariño que tanto necesita justo cuando más está sufriendo por el rechazo de Berrak.

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