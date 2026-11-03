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A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, los mejores expertos para analizar las respuestas de Óscar Puente a la tragedia de Urda

El ministro de Transportes Óscar Puente comparecerá esta tarde ante a Diputación Permanente del Congreso. Una comparecencia en la que explicará las ayudas que se le ofrecerán a las víctimas del choque de trenes de Urda.

Sonsoles Ónega

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El Gobierno prepara un paquete de ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo). Una tragedia en la que el pasado 28 de octubre fallecieron 69 personas y alrededor de 200 resultaron heridas.

Hoy, el ministro de Transportes Óscar Puente comparece por partida doble, primero ante el Consejo de Ministros y después, en la Diputación Permanente del Congreso, donde explicará las ayudas que se les ofrecerá a las víctimas de la tragedia.

Esta tarde, analizaremos las explicaciones y las palabras de Óscar Puente y contaremos con los mejores expertos y testimonios en plató. Todo, a partir de las 17:00 horas en Antena 3.

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