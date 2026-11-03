Capítulo 681 de Sueños de libertad, 3 de noviembre: el romance de Paula y Tasio se extiende por casa de la Reina

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto cómo ha salido a la luz un secreto a voces y una visita inesperada que cambiará la posición de Gabriel.

Esto es todo lo que ha pasado en el capítulo de hoy

Julia le ha confesado a Begoña los verdaderos motivos de su vuelta a casa. ¡No quería que Gabriel hiciera daño a sus abuelos! “Te honra”, le ha contestado su madre, que sabe que, a pesar de la preocupación de la niña, no es responsabilidad suya cuidar de sus abuelos.

En casa de los De la Reina, Claudia, cansada de la situación, le ha desvelado a Digna y a su tía Manuela el romance entre Paula y Tasio. ¡Siguen juntos!

La matriarca Merino, ha intentado hacer entrar en razón a Tasio, que lejos de su objetivo, ha asegurado que lo dará todo por estar con ella. Manuela también se ha quedado sin palabras.. ¿ha vuelto Paula a mentirle?

Mientras, Mabel ha hecho una inesperada confesión a Valentina sobre su nuevo amor… Por su edad, su nueva ilusión ¡podría ser su padre! ¡Es Josema!

Salva ha acudido a la consulta a pedir consejo a Miguel sobre qué hacer con su padre, debido a su alcoholismo. El médico ha sido muy sincero con el cantinero: “Tendrías que vigilarlo día y noche en la cantina y aún así podría caer”. ¿Qué otras alternativas le quedan a Salva?

Fina se ha quedado chafada tras la reacción de Bianca cuando le ha enseñado las fotos que tenía preparadas para la exposición. La argentina cree que sus fotos no son suficientes para una primera muestra, una crítica que Fina no ha encajado bien.

Gabriel ha recibido una visita inesperada que ha hecho peligrar su tranquilidad. Félix Cifuentes, que conoce sus secretos del pasado, ha venido a ponerle las cosas difíciles. ¡Y le ha exigido dinero a cambio de su silencio! ¿Conseguirá chantajearle?

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