Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel se apoya en Beatriz para afrontar el chantaje de Félix Cifuentes

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos cómo hacer frente a una extorsión, un amor prohibido y una confesión que desembocará en una nueva crisis en los De la Reina.

Esto es todo lo que va a pasar en el próximo capítulo:

Gabriel se quedará muy tocado tras la visita de Cifuentes y decidirá desahogarse con Beatriz. Ella le aconsejará que no ceda al chantaje, o si no, nunca se librará del abogado... ¡Le seguirá pidiendo más y más dinero!

Pero si no acepta, ¿qué hará? ¿Conseguirá impedir que Brossard se entere de lo que pasó?

Por su parte, Pablo comenta a Andrés sus sospechas sobre la visita de Félix Cifuentes, trama algo con Gabriel. ¿Se conseguirán enterar los De la Reina?

Begoña, decidida a hacer caso a Nieves, planteará a Beatriz buscar a Javier. ¿Cómo reaccionará?¿Impedirá Beatriz que siga investigando? ¿Qué pasará si Begoña descubre que ya no está vivo?

En casa de la Reina, Tasio le comunicará a Damián su amor por Paula. Cuando él vaya a regañarle, Tasio sacará los trapos sucios de la familia para defenderse... ¿Dará el visto bueno Damián a esa relación?

Por otro lado, Andrés aconsejará a Marta dejar marchar a Fina si es lo que ella quiere... Poco después, Marta animará a Fina a que exponga las fotografías que ella desea tras su pelea con Bianca.

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.