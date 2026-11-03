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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel se apoya en Beatriz para afrontar el chantaje de Félix Cifuentes

Gabriel se desahogará con Beatriz sobre cómo hacer frente al chantaje del abogado. ¿Debe comprar su silencio?

Beatriz

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel se apoya en Beatriz para afrontar el chantaje de Félix Cifuentes

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos cómo hacer frente a una extorsión, un amor prohibido y una confesión que desembocará en una nueva crisis en los De la Reina.

Esto es todo lo que va a pasar en el próximo capítulo:

Gabriel se quedará muy tocado tras la visita de Cifuentes y decidirá desahogarse con Beatriz. Ella le aconsejará que no ceda al chantaje, o si no, nunca se librará del abogado... ¡Le seguirá pidiendo más y más dinero!

Pero si no acepta, ¿qué hará? ¿Conseguirá impedir que Brossard se entere de lo que pasó?

Por su parte, Pablo comenta a Andrés sus sospechas sobre la visita de Félix Cifuentes, trama algo con Gabriel. ¿Se conseguirán enterar los De la Reina?

Begoña, decidida a hacer caso a Nieves, planteará a Beatriz buscar a Javier. ¿Cómo reaccionará?¿Impedirá Beatriz que siga investigando? ¿Qué pasará si Begoña descubre que ya no está vivo?

En casa de la Reina, Tasio le comunicará a Damián su amor por Paula. Cuando él vaya a regañarle, Tasio sacará los trapos sucios de la familia para defenderse... ¿Dará el visto bueno Damián a esa relación?

Por otro lado, Andrés aconsejará a Marta dejar marchar a Fina si es lo que ella quiere... Poco después, Marta animará a Fina a que exponga las fotografías que ella desea tras su pelea con Bianca.

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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