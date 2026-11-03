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Capítulo 681

“Amo a Paula y ella es mi futuro”: Tasio le deja claro a Digna que no piensa terminar con su relación

La matriarca Merino le ha expresado su disgusto a Tasio por lo que hace con Paula, y le ha mandado contárselo a Damián si tan en serio va con ella.

Tasio

“Amo a Paula y ella es mi futuro”: Tasio le deja claro a Digna que no piensa terminar con su relación

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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Digna ha confrontado a Tasio y le ha pedido explicaciones sobre su relación con Paula.

La matriarca se ha enterado a través de Claudia y Manuela de que vuelven a estar juntos, y no se lo ha podido creer. ¿Otra vez? ¿Tasio y Paula? ¿Y en qué lugar queda Carmen?

"Lo que haces con tu vida nos implica a nosotros", le ha dicho Digna. Muy decepcionada, le ha pedido explicaciones ya que le juró que jamás iba a volver a estar con Paula.

Además, Digna le ha echado en cara el engaño a Carmen también. ¿No quería recuperarla?

Pero Tasio sigue en sus trece, él está enamorado de Paula y quiere luchar por ella. ¿Le apoyará su familia? ¿Cómo se lo tomará Damián cuando se entere?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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