Capítulo 681
“Amo a Paula y ella es mi futuro”: Tasio le deja claro a Digna que no piensa terminar con su relación
La matriarca Merino le ha expresado su disgusto a Tasio por lo que hace con Paula, y le ha mandado contárselo a Damián si tan en serio va con ella.
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Digna ha confrontado a Tasio y le ha pedido explicaciones sobre su relación con Paula.
La matriarca se ha enterado a través de Claudia y Manuela de que vuelven a estar juntos, y no se lo ha podido creer. ¿Otra vez? ¿Tasio y Paula? ¿Y en qué lugar queda Carmen?
"Lo que haces con tu vida nos implica a nosotros", le ha dicho Digna. Muy decepcionada, le ha pedido explicaciones ya que le juró que jamás iba a volver a estar con Paula.
Además, Digna le ha echado en cara el engaño a Carmen también. ¿No quería recuperarla?
Pero Tasio sigue en sus trece, él está enamorado de Paula y quiere luchar por ella. ¿Le apoyará su familia? ¿Cómo se lo tomará Damián cuando se entere?
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