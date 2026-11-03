“Amo a Paula y ella es mi futuro”: Tasio le deja claro a Digna que no piensa terminar con su relación

Digna ha confrontado a Tasio y le ha pedido explicaciones sobre su relación con Paula.

La matriarca se ha enterado a través de Claudia y Manuela de que vuelven a estar juntos, y no se lo ha podido creer. ¿Otra vez? ¿Tasio y Paula? ¿Y en qué lugar queda Carmen?

"Lo que haces con tu vida nos implica a nosotros", le ha dicho Digna. Muy decepcionada, le ha pedido explicaciones ya que le juró que jamás iba a volver a estar con Paula.

Además, Digna le ha echado en cara el engaño a Carmen también. ¿No quería recuperarla?

Pero Tasio sigue en sus trece, él está enamorado de Paula y quiere luchar por ella. ¿Le apoyará su familia? ¿Cómo se lo tomará Damián cuando se entere?