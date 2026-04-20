"Te estás haciendo la fuerte, pero tienes ganas de besarme": Mabel no puede más y besa por fin a Salva

Aunque Salva y Mabel saben que se gustan mutuamente, lo cierto es que la joven tiene una cuenta pendiente con Claudia que le impide ser feliz con el cantinero.

La pequeña de los Salazar ya intentó contarle la verdad a su amiga, pero no lo hizo por miedo a su reacción: “Es un error pensar que vamos a tener una relación más allá de lo laboral”, ha terminado por confesar a Salva.

Estas palabras han sentado nada bien al cantinero, que no ha dudado en intentar hacerla cambiar de opinión: “No son problemas, solo son contratiempos y estoy seguro de que podemos con todo”.

La pequeña de los Salazar ha terminado dejándose llevar por la declaración de Salva y la intensidad de este momento y... ¡han terminado fundiéndose en un beso cargado de la pasión contenida durante estos días! ¿Terminará Claudia descubriendo la verdad?