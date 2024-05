¡Máxima tensión! Begoña estalla contra Luz y saca la cara por su marido

Begoña no ha querido separarse de su marido desde que ha tenido el accidente. Está muy preocupada por su estado y teme que algo malo pueda pasarle, por eso su amiga Luz ha querido ir a verla. ¡Aunque el encuentro no ha sido como la doctora esperaba!

La doctora Borrell se disculpa con Begoña por lo que le dijo el día anterior sobre su marido, pero no puede negar que sigue pensando lo mismo. “Jesús no se ha comportado contigo como debería y que, aunque quieras, ya no puedes olvidar lo que has averiguado de él”, le dice Luz a su amiga.

“¿De verdad me estás haciendo dudar de él en un momento como este?”, le responde Begoña alterada a su amiga. La enfermera no puede creerse que no empatice con su dolor y le recuerda que su marido se debate entre la vida y la muerte.

Luz se queda sorprendida con la reacción de su amiga, pero le sigue tendiendo su mano. Ella recalca que jamás la pondría en contra de su marido y pasa por alto sus palabras por el momento delicado por el que está pasando. ¿Afectará este incidente a su amistad?