¡Jesús, fuera de sí! Begoña evita que su marido pegue a Julia

La distante y fría actitud de Jesús con su hija ha llevado a la pequeña Julia a revelarse y ha faltado a clase sin decírselo a nadie. Begoña le ha regañado y le ha explicado que van a castigarla, aunque entiende por lo que la niña está pasando.

Cuando Jesús entra en la sala, le pregunta seriamente a Julia dónde ha estado y, ella, llena de rabia, le dice que ha ido a la chocolatería a la que la llevaba siempre. “Como no querías llevarme, he ido sola. ¿No decías que ya no era una niña?”, le recalca ella.

Jesús no da crédito a lo que la pequeña le dice y le asegura que la enviará a un reformatorio para que le enseñen a comportarse. Julia estalla contra su padre y le dice “Ojalá te hubiese muerto y no mamá”. Al escuchar esas palabras, a Jesús se le cruzan los cables y le levanta la mano a la niña, aunque, por suerte, Begoña lo detiene.

Julia se queda aterrada al ver la desmesurada reacción de su padre y Begoña la abraza para intentar tranquilizarla en cuanto Jesús abandona la sala. ¿Qué consecuencias traerá este acto del hijo de Damián?