César y Amanda, un encuentro lleno de tensión tras semanas sin verse

Estas últimas semanas no han sido nada fáciles para César y Amanda. Él, por su parte, ha continuado recuperándose del disparo y cuidado de su madre. Ella, ha decidido confiar en el testimonio de su padre y no ha parado de ultimar los detalles finales para la gran apertura de su tienda. Pero ninguno ha dejado de pensar en el otro.

El encuentro, sin embargo, no ha sido el esperado: mientras Amanda salía de las compras… ¡se han chocado por la calle!

Aunque han intentado tener una conversación tranquila, ninguno ha podido evitar el tema, y César ha preferido ser sincero: “Es lo único que puedo hacer hasta que pueda demostrarte la verdad”.

Esto ha Amanda no le ha gustado nada: no entiende porque César sigue obsesionado con que Octavio mató a su padre cuando no existe ninguna prueba de ello. Y aunque ama a César con locura, no va a permitir que nadie destruya a su familia.

¿Será esto el fin de su relación?