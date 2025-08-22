Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 17

César y Amanda, un encuentro lleno de tensión tras semanas sin verse

Los dos examantes se han visto por primera vez después del disparo al mexicano y las graves acusaciones al padre de la joven.

César y Amanda, un encuentro lleno de tensión tras semanas sin verse

Estas últimas semanas no han sido nada fáciles para César y Amanda. Él, por su parte, ha continuado recuperándose del disparo y cuidado de su madre. Ella, ha decidido confiar en el testimonio de su padre y no ha parado de ultimar los detalles finales para la gran apertura de su tienda. Pero ninguno ha dejado de pensar en el otro.

César dispuesto a todo para reconquistar a Amanda: “No sabía que se podía sentir lo que hoy siento por ti”

El encuentro, sin embargo, no ha sido el esperado: mientras Amanda salía de las compras… ¡se han chocado por la calle!

Aunque han intentado tener una conversación tranquila, ninguno ha podido evitar el tema, y César ha preferido ser sincero: “Es lo único que puedo hacer hasta que pueda demostrarte la verdad”.

Esto ha Amanda no le ha gustado nada: no entiende porque César sigue obsesionado con que Octavio mató a su padre cuando no existe ninguna prueba de ello. Y aunque ama a César con locura, no va a permitir que nadie destruya a su familia.

¿Será esto el fin de su relación?

