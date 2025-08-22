Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 18

“Estás lleno de odio”: Amanda pide a César acabar con la guerra de una vez por todas

La joven necesita que la batalla entre la persona que ama y su padre termine, pero parece que ninguno de los dos está dispuesto a dar tregua.

Desde que descubrió que César era hijo de RobertoHurtado y que había mentido acerca de sus orígenes para acercarse a los Oramas, Amanda no es capaz de verle de la misma manera. Y mucho menos después de que… ¡casi agrediese a su padre!

“Le robó la historia personal a mi padre”: César le cuenta toda la verdad a Amanda sobre Octavio Oramas

La joven necesitaba hablar con él, y por ello ha ido a buscarle a la cárcel: “Me gustaría explicarme”, ha comenzado el mexicano en cuanto le ha visto, pero Amanda no le ha dejado terminar: “Mi padre te está poniendo una denuncia por agresión”, afirmando que no parecía que quisiese ver la realidad de las pruebas.

“¿Tu cómo te sentirías si hubiesen asesinado a tu padre y a tus abuelos?”, le ha reprochado César, molesto ante su actitud. Y aunque Amanda entiende su posición, es incapaz de entender su comportamiento.

“La violencia no te ha servido para nada”, le ha espetado, afirmando que, al final, entre la batalla entre su padre y él, solamente está saliendo perjudicada ella.

¿Conseguirá César demostrar que es inocente? ¿Reclutará las pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad de Octavio? Y lo más importante… ¿recuperará a Amanda?

Mariví y la futura esposa del patriarca han tenido un encontronazo mientras buscaba el vestido de boda perfecto. Mientras, Octavio ha contado la noticia a la familia, aunque no ha sido muy bien recibida.

La culpa persigue a Mónica tras los disparos a Roberto y se descubre la verdad sobre lo que realmente ocurrió con su muerte.

