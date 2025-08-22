Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 17

David da un pequeño empujón a Amanda y se convierte en el primer comprador de su marca

El mayor de los Oramas quiere que su hermana pequeña confíe en su propio proyecto y ha querido mostrarle su apoyo teniendo un detalle con su mujer y su doula.

Amanda está a punto de abrir su nueva tienda: los nervios de la joven están a flor de piel, y su hermano… ¡lo sabe mejor que nadie! Sabe que el proyecto no está siendo un reto nada fácil y por eso ha querido animarla siendo la primera persona en adquirir una joya de la tienda.

Junto a Sara, han simulado cómo sería la interacción con los clientes, y han elegido unos cuantos detalles que compartirá con las personas que más quiere, y así demostrarle a su hermana que todo su esfuerzo no está siendo en vano

El mayor de los hermanos ha comprado tresjoyas, no solo para su hermana y su mujer, sino también para Julia: el apoyo que está dando a su mujer durante el embarazo está siendo fundamental.

¿Habrá conseguido darle esa esperanza que Amanda necesitaba?

Mariví y la futura esposa del patriarca han tenido un encontronazo mientras buscaba el vestido de boda perfecto. Mientras, Octavio ha contado la noticia a la familia, aunque no ha sido muy bien recibida.

La culpa persigue a Mónica tras los disparos a Roberto y se descubre la verdad sobre lo que realmente ocurrió con su muerte.

