David da un pequeño empujón a Amanda y se convierte en el primer comprador de su marca

Amanda está a punto de abrir su nueva tienda: los nervios de la joven están a flor de piel, y su hermano… ¡lo sabe mejor que nadie! Sabe que el proyecto no está siendo un reto nada fácil y por eso ha querido animarla siendo la primera persona en adquirir una joya de la tienda.

Junto a Sara, han simulado cómo sería la interacción con los clientes, y han elegido unos cuantos detalles que compartirá con las personas que más quiere, y así demostrarle a su hermana que todo su esfuerzo no está siendo en vano

El mayor de los hermanos ha comprado tresjoyas, no solo para su hermana y su mujer, sino también para Julia: el apoyo que está dando a su mujer durante el embarazo está siendo fundamental.

¿Habrá conseguido darle esa esperanza que Amanda necesitaba?