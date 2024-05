¡Jesús se cae inconsciente al suelo! Su estado de salud empeora por momentos

El estado de salud de Jesús empeora por momentos después del grave accidente que sufrió, y aunque intenta aparentar que todo va mejor, las pruebas médicas dicen lo contrario.

A pesar de ello, De la Reina no puede parar de pensar que ha dejado la empresa desatendida, y necesita estar cuando antes de vuelta para asegurarse que todo sigue correctamente.

Begoña no opina lo mismo: ve a su marido cada vez más débil y no muestra señales de recuperación. Sin embargo, Jesús no deja de insistir, y al final la ha convencido para hablar con el médico.

Pero, mientras la mujer buscaba sus ropas para vestirle, este ha sufrido un grave desmayo y se ha caído redondo al suelo.

¿Qué es lo que le está ocurriendo a Jesús? ¿Será solo causa del accidente o el principio de algo más serio? ¿Habrá que operarle de urgencia?