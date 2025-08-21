Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 17

“Yo maté a un padre de familia”: Mónica fue la culpable de la muerte de Roberto Hurtado

La culpa persigue a Mónica tras los disparos a Roberto y se descubre la verdad sobre lo que realmente ocurrió con su muerte.

“Yo maté a un padre de familia”: Mónica fue la culpable de la muerte de Roberto Hurtado

Publicidad

Desde el momento que se ha descubierto la verdadera identidad de César, Mónica es incapaz de dormir por las noches. La culpa por la muerte de Roberto Hurtado la persigue desde hace muchos años, pero el regreso de su hijo lo cambia todo. ¿Qué ocurriría si descubren lo que pasó en realidad?

“Le robó la historia personal a mi padre”: César le cuenta toda la verdad a Amanda sobre Octavio Oramas

La mujer ha acudido a Octavio buscando apoyo, y aunque el hombre ha intentado calmarla por todos los medios, no ha habido manera de consolarla.

Ambos han recordado lo que ocurrió la fatídica noche: como Octavio acabó con la vida del hermano de Mónica tras entregarla a cambio de droga, y esta… ¡acabó con la vida de RobertoHurtado sin pensárselo dos veces!

Parece que no fue Octavio el culpable de la muerte del padre de César, sino su amante… ¿llegará César a descubrirlo algún día? ¿O conseguirán que quede enterrado en el pasado para siempre?

Amanda se despierta en casa de César… ¿habrá pasado algo por la noche?

Amanda se despierta en casa de César
Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

¡Detallazo de David! El hombre regala un teléfono nuevo a Julia para acabar con las llamadas de su expareja

¡Detallazo de David! El hombre regala un teléfono nuevo a Julia para acabar con las llamadas de su expareja

“Estás lleno de odio”: Amanda pide a César acabar con la guerra de una vez por todas

“Estás lleno de odio”: Amanda pide a César acabar con la guerra de una vez por todas

Octavio niega la entrada a César en el Grupo Oramas… ¡y acaban llegando a las manos!

Octavio niega la entrada a César en el Grupo Oramas… ¡y acaban llegando a las manos!

David da un pequeño empujón a Amanda y se convierte en el primer comprador de su marca
Mejores momentos | Capítulo 17

David da un pequeño empujón a Amanda y se convierte en el primer comprador de su marca

César y Amanda, un encuentro lleno de tensión tras semanas sin verse
Mejores momentos | Capítulo 17

César y Amanda, un encuentro lleno de tensión tras semanas sin verse

“Solo espero que a ella no la hagas sufrir”: Octavio anuncia a sus hijos su compromiso con Mónica
Mejores momentos | Capítulo 17

“Solo espero que a ella no la hagas sufrir”: Octavio anuncia a sus hijos su compromiso con Mónica

Mariví y la futura esposa del patriarca han tenido un encontronazo mientras buscaba el vestido de boda perfecto. Mientras, Octavio ha contado la noticia a la familia, aunque no ha sido muy bien recibida.

“Yo maté a un padre de familia”: Mónica fue la culpable de la muerte de Roberto Hurtado
Mejores momentos | Capítulo 17

“Yo maté a un padre de familia”: Mónica fue la culpable de la muerte de Roberto Hurtado

La culpa persigue a Mónica tras los disparos a Roberto y se descubre la verdad sobre lo que realmente ocurrió con su muerte.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pelayo acorrala a Fina para que se marche ya

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pelayo acorrala a Fina para que se marche ya

Capítulo 375 de Sueños de libertad

Capítulo 376 de Sueños de libertad; 21 de agosto: Pelayo saca su cara oscura para amenazar a Fina

Gabriel y Begoña continúan avanzando en su relación... ¡Él quiere más!

Gabriel y Begoña continúan avanzando en su relación... ¡Él quiere más!

Publicidad