“Yo maté a un padre de familia”: Mónica fue la culpable de la muerte de Roberto Hurtado

Desde el momento que se ha descubierto la verdadera identidad de César, Mónica es incapaz de dormir por las noches. La culpa por la muerte de Roberto Hurtado la persigue desde hace muchos años, pero el regreso de su hijo lo cambia todo. ¿Qué ocurriría si descubren lo que pasó en realidad?

La mujer ha acudido a Octavio buscando apoyo, y aunque el hombre ha intentado calmarla por todos los medios, no ha habido manera de consolarla.

Ambos han recordado lo que ocurrió la fatídica noche: como Octavio acabó con la vida del hermano de Mónica tras entregarla a cambio de droga, y esta… ¡acabó con la vida de RobertoHurtado sin pensárselo dos veces!

Parece que no fue Octavio el culpable de la muerte del padre de César, sino su amante… ¿llegará César a descubrirlo algún día? ¿O conseguirán que quede enterrado en el pasado para siempre?