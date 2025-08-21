“Solo espero que a ella no la hagas sufrir”: Octavio anuncia a sus hijos su compromiso con Mónica

Los miedos de Mónica a pasar los días sola tras el incidente con César han llevado a Octavio a tomar la decisión que tanto tiempo llevan esperando… ¡pedirle matrimonio! La ilusión se respira en el ambiente, pero parece que no todo el mundo se alegra por el nuevo enlace.

Mientras Mónica buscaba su traje de compromiso para la boda, ha coincidido… ¡con Mariví, la casi ex mujer de Octavio! La madre de Álvaro, al ver el traje de novia, lo ha comprendido todo: por fin Octavio y ella habían decidido dar un paso más en su relación.

A la mujer no le ha gustado nada la noticia, y no ha mostrado piedad con la futura novia: “Yo que tú me esperaría a salir de la iglesia”, recordando el momento en el que Octavio la dejó en el mismísimo altar por otra mujer.

Sin embargo, Mónica no ha flaqueado: “Si tú crees que Octavio es tan mal hombre… ¿por qué llevas cuarenta años llorando por él?”, ha sentenciado antes de continuar con las pruebas de vestuario. Mariví no ha encontrado respuesta y se ha marchado avergonzada.

Mientras, en la casa Oramas, la noticia no ha sido tan bien recibida como esperaba, especialmente por Amanda: “Solo espero que a ella no la hagas sufrir”, ha sentenciado recordando como su padre le fue infiel a su madre con esa misma mujer.

¿Seguirán adelante con el enlace? ¿O se interpondrá algo en su camino?