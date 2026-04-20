Doña Clara llega a casa de los De la Reina para darle el último adiós a su hijo mientras Darío se entera de la triste noticia

Marta está atravesando uno de los momentos más devastadores de su vida. Y es que, la inesperada muerte de Pelayo ha conmocionado a la familia De la Reina.

La llegada de Doña Clara ha interrumpido la conversación entre Manuela y la joven, quienes han recibido a la madre del político rotas de dolor. La madre de Pelayo ha regresado a la colonia para ver a su hijo por última vez: “Quiero despedirme de él, lo necesito”.

Sin embargo, la llamada de Darío ha terminado por interrumpir su petición, ya que Marta se ha dispuesto a darle a la pareja de Pelayo la más trágica de las noticias.

Mientras tanto, Beatriz ha ido en busca de Álvaro para reprocharle el asesinato tan atroz que ha cometido. No obstante, el transportista ha confesado que el político le había reconocido por su crimen cometido en México y se ha visto obligado a acabar con su vida.

Y aunque el joven ha tratado de tranquilizar a su pareja, Beatriz está segura de que “los problemas no han hecho más que comenzar”. ¿Saldrá a la luz la verdad?