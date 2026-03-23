Capítulo 524

Marta se refugia en Andrés tras su ruptura: “Me pesa más el recuerdo de Fina que el amor por Cloe”

La joven De la Reina se ha sincerado sobre el amor con su hermano tras su ruptura con la francesa

María Sicilia Fernández
Después de poner fin a su relación con Cloe, Marta está destrozada y ha acudido a su hermano en busca de consuelo: “¿Por qué tú y yo no podemos ser felices?” le ha preguntado. En seguida, el hijo de Damián ha adivinado que la razón de su tristeza era la francesa y la joven le ha terminado contando que ha roto con ella: “Me he estado autoengañando, pensando que era feliz”.

La directora de la tienda se ha desahogado con Andrés sobre sus sentimientos al respecto y le ha confesado que su expareja es la razón de su ruptura: “Me pesa más el recuerdo de Fina que el amor por Cloe”.

Y aunque Andrés ha tratado de buscar las palabras perfectas para consolarla, Marta se siente culpable por haber hecho daño a la francesa y por no haber podido corresponder a su amor.

Mientras tanto, Cloe también le ha dado a Valentina la triste noticia. La francesa no asimila que Marta ahora forma parte de su pasado, aunque es consciente de que no podía seguir así: “No tiene sentido que siga luchando por ella”.

La dependiente no ha dado crédito a las palabras de su amiga, pero le ha ofrecido todo su apoyo: “Eres una gran mujer”. Sin embargo, nada apacigua el dolor que siente la embajadora de Brossard después de perder a la que consideraba el amor de su vida.

