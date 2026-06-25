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Capítulo 590

Marta, sin palabras tras la llamada de Bianca… ¿se lo contará a Fina?

La ex de Fina llama a casa de los De la Reina preguntando por ella.

Marta, sin palabras tras la llamada de Bianca… ¿se lo contará a Fina?

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Marta recibe una misteriosa llamada. Alguien al otro lado del teléfono pregunta por Fina.

La empresaria le responde que Fina ya no vive allí y le dice que quien pregunta por ella… ¡Es Bianca!

Marta se queda sin palabras y muy pensativa. ¿Por qué llamará la ex de Fina a la fotógrafa?, ¿la hija de Damián debería preocuparse?, ¿le contará Marta a Fina que Bianca ha llamado preguntando por ella?

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