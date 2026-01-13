Capítulo 475
Damián cede al chantaje de Gabriel y le vende sus acciones a cambio del diario de Marta: “Tú ganas”
El patriarca se ve obligado a tomar una difícil decisión: desprenderse de su empresa por proteger a su hija.
Gabriel ha puesto contra las cuerdas a su tío Damián: o le vende sus acciones de Perfumerías De la Reina o acabará con la reputación de su hija aireando todos los secretos de Marta gracias a su diario. ¡Podría hasta acabar en la cárcel!
El abogado cree que está es la única manera de que se haga justicia por su padre ya que Gabriel insiste en que el patriarca no ayudó lo suficiente a Bernardo cuando lo necesitó.
Damián no quiere vender sus acciones, pero sabe que es la única forma de mantener a salvo a su hija por lo que…¡acaba cediendo al chantaje de su sobrino!
“Tú ganas”, le dice lleno de dolor. No va a poner en peligro a su hija. A cambio, le exige el diario de Marta. ¿Qué pasará ahora?, ¿habrá perdido Damián para siempre la empresa que fundó?
