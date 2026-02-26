Antena3
Capítulo 507

Gabriel amenaza a Marta y Cloe, pero ellas se defienden: “Tú también tienes cosas que ocultar”

Cloe y Marta se enfrentan a Gabriel y la De la Reina le recuerda que su familia tiene pruebas que le pueden incriminar.

Marta García
Cloe estaba poniendo en valor a Digna por haberla defendido frente a Don Agustín. Y es que Gabriel ya le contó a Don Agustín que a Cloe le gustan también las mujeres.

Ha sido justo entonces cuando Gabriel se ha encontrado con ellas y le ha espetado a la francesa, “¿qué penitencia te ha puesto el cura para la salvación de tu alma?”. Cloe ya estaba a punto de saltar, pero se ha contenido un poco.

Ella está segura de que Don Agustín cree que lo que le ha dicho Gabriel es “falso testimonio”. O eso es lo que le ha dicho. Y así le ha dejado claro, “creo que ya me has hecho suficiente daño y todo por defender a una trabajadora”.

Gabriel ha aprovechado también la ocasión para meterse con Marta de la Reina quien le ha dejado claro que ellas no le tienen miedo. “No tienes ni una sola prueba en nuestra contra”, ha sentenciado.

Peo el director de Perfumerías Brossard de la Reina le ha amenazado con contarle a Don Agustín que Marta, “es la amante de la francesita”. Sí, así se ha referido despectivamente a Cloe.

Pero Marta se ha mostrado muy pero que muy segura de sí misma. Y le ha aconsejado a Gabriel que no las amenace tan abiertamente. Así le ha recordado, “tú también tienes cosas que ocultar a Don Agustín”. Y sí, desde luego que Marta se refiere a las fotos que delatarían a Gabriel sobre su aventura extramatrimonial con María.

Parece que han conseguido aplacar al De la Reina al menos por el momento… ¿conseguirán que mantenga la boca cerrada?

