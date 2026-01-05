Antena3
Capítulo 470

Gabriel le confiesa a María toda la verdad sobre Marta: “Le gustan las mujeres”

María se queda en shock al descubrir que su cuñada, en palabras de Gabriel, es una invertida.

Gabriel le confiesa a María toda la verdad sobre Marta: “Le gustan las mujeres”

El abogado le cuenta a María sus sospechas. Cree que Begoña y su familia le han descubierto y quiere encontrar algo por si sus sospechas son ciertas.

María le revela a Gabriel que no sabe si será un hilo donde tirar, pero que vio a Pelayo cenando con un hombre.

Entonces, el abogado cree que ahí podría estar la clave. Le confiesa a María que el matrimonio de Pelayo y Marta es una farsa porque… ¡a la joven De la Reina le gustan las mujeres!

“Es una invertida”, le dice Gabriel a María y le die que tienen que seguir tirando de ese hilo para hacer daño a la familia porque Marta es el ojito derecho de Damián. ¡Descubrirán que Marta mantuvo una relación con Fina?

