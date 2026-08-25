Marta desafía a Gabriel con una devastadora advertencia: “Si destruyes a los De la Reina, te destruirás a ti mismo”

Marta ha interrumpido las labores de Gabriel como director para mostrarle una buena noticia. El periódico ha publicado un artículo en el que la duquesa de Valdezarza ha elogiado los productos De la Reina tras el éxito de la fiesta de Digna.

Sin embargo, el director no ha mostrado sorpresa ni emoción alguna: “¿Qué quieres, que te felicite?” Ante esta provocación, Marta le ha exigido que abandone la idea de reducir la producción de los perfumes De la Reina.

Gabriel no ha cedido ante su petición, y antes de acabar la conversación, le ha mostrado un nuevo anuncio de Brossard: ¡el director se apropió de la idea que tuvo Marta para que lo utilizará Hugo Brossard en sus perfumes!

¡Esta traición ha sido la gota que ha colmado el vaso! La hija de Damián harta de las sucias jugadas de su primo no ha dudado en enfrentarse a él y recordarle que, aunque les pese, siempre será un De la Reina: “Si destruyes a los De la Reina, te destruirás a ti mismo; tu venganza nunca será completa”.

Finalmente, Marta se ha marchado del despecho de una forma digna y tras dejarle claro a su primo que no va a dejar que se salga con la suya.

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