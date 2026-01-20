Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 480

Marta y Cloe siguen adelante con su relación en secreto: “La idea es que te acuerdes de mí, siempre”

Cloe le hace un regalo muy especial a Marta, quien no está en su mejor momento.

Marloe

Publicidad

La pareja vive un gran momento en su relación, pese a la mala situación que está viviendo Marta en la fábrica. Cloe ha tenido un bonito detalle con su amada, a quien ha regalado unos pétalos de violetas.

La reunión de los accionistas de la fábrica ha provocado un tenso encuentro entre Marta y Gabriel. Los De la Reina están enfrentados y Cloe ha querido alegrar a su amante: “Es mi manera de decirte que estoy a tu lado y que se me hace un poco duro verte así conmigo”.

El momento por el que pasa la fábrica es muy delicado, ambas están muy preocupadas por la situación y culpan a Gabriel de “desgraciado” e “incapaz”.

Por su parte, Marta ha insinuado que es “el momento de actuar” a lo que Cloe ha querido calmar los ánimos de la hija de Damián indicando que deben dejar que ese hombre “cabe su propia tumba”.

El amor entre ellas está en su mejor momento, pero ¿estará por encima de la mala situación de la fábrica?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña se pone de parto, ¡el bebé se ha adelantado!

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña se pone de parto, ¡el bebé se ha adelantado!

Capítulo 480 de Sueños de Libertad; 20 de enero: Gabriel humilla a su tío Damián de la peor forma

Capítulo 480 de Sueños de Libertad; 20 de enero: Gabriel humilla a su tío Damián de la peor forma

\\tramontana\Huracan\A3M\A3Multimedia\ContenidosWebs\Sueños de libertad\CAPÍTULOS\Semana 99 (del 19 al 23 de enero)\Capítulo 480, martes 20 de enero

Gabriel echa Damián de la fábrica y él le amenaza: “Algún día recuperaré todo lo que me has robado”

Andrés
Capítulo 480

Andrés y Damián sospechan que Gabriel tiene una amante: “Tenemos que denunciarle por adulterio”

Mabel
Capítulo 480

Mabel llega a casa de los Salazar, pero su recibimiento no es cómo ella imaginaba: ¡sus padres han descubierto su mentira!

Marloe
Capítulo 480

Marta y Cloe siguen adelante con su relación en secreto: “La idea es que te acuerdes de mí, siempre”

Cloe le hace un regalo muy especial a Marta, quien no está en su mejor momento.

La reconciliación más dulce de Ferit y Seyran
#Seyfer

“Me va a explotar el cerebro de tanto pensar en ti”: la reconciliación más dulce de Ferit y Seyran

Entre tantos problemas y secretos, la pareja siempre encuentra un refugio el uno en el otro. Aunque los nervios están a flor de piel, Ferit y Seyran han vuelto a demostrar que su conexión es única.

Entrevista exclusiva a Roser Tapias

Roser Tapias analiza el final de temporada en Sueños de libertad: "María culmina su venganza junto a Gabriel"

Ozan Akbaba da vida a Cihan Albora

Ozan Akbaba da vida a Cihan Albora, el hombre que deberá proteger a su familia en En tierra lejana

Manu Baqueiro

Manu Baqueiro en Perdiendo el juicio: “Gabriel es un loser que busca la redención a través de su trabajo”

Publicidad