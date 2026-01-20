Marta y Cloe siguen adelante con su relación en secreto: “La idea es que te acuerdes de mí, siempre”

La pareja vive un gran momento en su relación, pese a la mala situación que está viviendo Marta en la fábrica. Cloe ha tenido un bonito detalle con su amada, a quien ha regalado unos pétalos de violetas.

La reunión de los accionistas de la fábrica ha provocado un tenso encuentro entre Marta y Gabriel. Los De la Reina están enfrentados y Cloe ha querido alegrar a su amante: “Es mi manera de decirte que estoy a tu lado y que se me hace un poco duro verte así conmigo”.

El momento por el que pasa la fábrica es muy delicado, ambas están muy preocupadas por la situación y culpan a Gabriel de “desgraciado” e “incapaz”.

Por su parte, Marta ha insinuado que es “el momento de actuar” a lo que Cloe ha querido calmar los ánimos de la hija de Damián indicando que deben dejar que ese hombre “cabe su propia tumba”.

El amor entre ellas está en su mejor momento, pero ¿estará por encima de la mala situación de la fábrica?