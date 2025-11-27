Marta y Cloe empiezan a entenderse mejor... ¡y trabajan codo con codo juntas!

Marta le recrimina a Cloe que en el nuevo perfume que iban a crear para conmemorar la fusión de ambas empresas “no hay nada del espíritu español y ni de Perfumerías de la Reina”.

Así, piensan ideas para tratar de llegar a un punto medio entre la cultura española y la francesa. Marta y Cloe comienzan a hablar así sobre historia… ¡y ambas se quedan sorprendidas con el conocimiento de la otra!

Finalmente dan el clavo. Casi al unísono corean “El emperador Carlo Magno y su amor por Galiana”. Ya vuelven a entenderse de nuevo. Ambas se sientas ilusionadas a continuar trabajando sobre el nuevo perfume. Una vez más, ¿qué clase de miradas son las que ambas cruzan?