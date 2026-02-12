¡Marta, chafada! Cloe había hecho planes con Valentina por su cumpleaños

Marta ha invitado a Cloe a ir a celebrar su cumpleaños en el nuevo restaurante francés que ha abierto en Madrid y a pasar la noche en un hotel cerca de Atocha.

Parecía que iba a ser una cita romántica idílica, pero… Cloe, nerviosa, le ha comentado que ya se había comprometido justo a pasar la tarde con Valentina por Toledo.

Marta no ha podido ocultar su decepción… Así Cloe le ha tratado explicar que no cree que sea muy buena idea cancelarle la quedada a Valentina porque su amiga no está pasando por un buen momento.

De la Reina ha tratado de disimular diciéndole que no pasaba nada, pero… está dolida y triste. Cloe ha querido incluirla en el plan proponiéndole ir con ellas al restaurante en Toledo.

Pero Marta no ha aceptado... ¿Qué le diría a Valentina de la relación entre ambas?

Cloe ha intentado buscar otro momento para verse y le ha propuesto esa misma noche, pero… Marta tiene la agenda llena, y le ha rechazado.

Su gran sorpresa se ha estropeado y esto ha sido un gran palo para la De la Reina, está claro… ¿conseguirán celebrar juntas el cumpleaños de Cloe?