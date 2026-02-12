Antena3
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Luis propondrá a Luz marcharse juntos a Barcelona

El perfumista quiere empezar de cero y cree que es buena opción marcharse allí con su hermano y su cuñada.

En el próximo capítulo de Sueños de libertad

Luis le propondrá a Luz irse a Barcelona. Después de haber dimitido, ¡poco le queda por hacer! Está convencido de que irse con su hermano y cuñada es la mejor opción para ambos… ¿Cómo se lo tomará la doctora?

En otro orden de cosas, Carmen no sabrá cómo reaccionar ante la propuesta de Tasio… ¡quiere aceptar la invitación de Damiánde irse a vivir a la Casa de los De la Reina!

Además, Gabriel le dirá a Begoña que gracias a Juanito ellos “podrán retomar su relación”, pero la enfermera se mostrará impasible con él.

Cloe le hará una impactante revelación a Valentina… Está segura de que puede confiar en ella.

Por último, Pablo se enterará de la verdadera personalidad de Gabriel. Damián le advertirá que el De la Reina es un hombre peligroso que llegó a su casa tan solo para hacerle pagar que su padre acabara en la ruina.

No te pierdas todo lo que va a pasar en los próximos capítulos de Sueños de libertad.

Pablo vuelve a recriminar a Marisol su presencia en
Pablo vuelve a recriminar a Marisol su presencia en Toledo: "Aléjate de mí y de mi familia"

¡Marta, chafada! Cloe había hecho planes con Valentina por su cumpleaños

¡Fuerte pelea de Luz y Luis! La doctora no entiende que haya dejado su puesto de perfumista

Luz se enfada mucho cuando su marido le cuenta que ha dimitido: no tienen tanto dinero para salir a flote.

Conoce al clan Albora, la familia más poderosa y temida de En tierra lejana

Cihan, Sadakat, Kaya, Nare… cada uno guarda un secreto y todos serán parte del destino de Alya en En Tierra Lejana, la nueva serie turca de Antena 3.

La vida de Amanda, a punto de romperse: así arranca Perdiendo el juicio, esta noche en Antena 3

