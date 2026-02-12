Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Luis propondrá a Luz marcharse juntos a Barcelona

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Luis le propondrá a Luz irse a Barcelona. Después de haber dimitido, ¡poco le queda por hacer! Está convencido de que irse con su hermano y cuñada es la mejor opción para ambos… ¿Cómo se lo tomará la doctora?

En otro orden de cosas, Carmen no sabrá cómo reaccionar ante la propuesta de Tasio… ¡quiere aceptar la invitación de Damiánde irse a vivir a la Casa de los De la Reina!

Además, Gabriel le dirá a Begoña que gracias a Juanito ellos “podrán retomar su relación”, pero la enfermera se mostrará impasible con él.

Cloe le hará una impactante revelación a Valentina… Está segura de que puede confiar en ella.

Por último, Pablo se enterará de la verdadera personalidad de Gabriel. Damián le advertirá que el De la Reina es un hombre peligroso que llegó a su casa tan solo para hacerle pagar que su padre acabara en la ruina.

