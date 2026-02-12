¡Fuerte pelea de Luz y Luis! La doctora no entiende que haya dejado su puesto de perfumista

Antena3
Luz se enfada mucho cuando su marido le cuenta que ha dimitido: no tienen tanto dinero para salir a flote.

Luis ha dejado definitivamente su puesto en Perfumerías de la Reina. Después de sus desencuentros con Gabriel, el perfumista ha decidido a dimitir. Y esto no lo ha sentado demasiado bien a Luz.

“Fue un arrebato”, le ha dicho Luis. Pero a la doctora no le ha valido su justificación y le ha reprochado, “tenías que haber tomado esa decisión conmigo”.

Al final su sueldo es más bajo que el del Merino, y no le ha quedado más remedio que recordarle que los ahorros también se acaban.

Luis le ha preguntado a la defensiva: “¿Por qué tienes que ponerte siempre en lo peor?”.

Y Luz le ha espetado, “porque uno de los dos tiene que hacerlo”.

Está claro que le ha sentado muy mal que deje su empleo sin consultárselo. ¿Podrán reconciliarse después de esta bronca? ¿Qué van a hacer ahora?

