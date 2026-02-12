Pablo vuelve a recriminar a Marisol su presencia en Toledo: “Aléjate de mí y de mi familia”

Marisol se ha asentado en Toledo, y ha comenzado a trabajar en la Industrial, la empresa que ha puesto en marcha Damián junto con la ayuda de Tasio.

Pablo está muy nervioso por su presencia en la ciudad, precisamente, se marchó de Tarragona para dejar todas sus historias extramatrimoniales atrás y no puede creerse que Marisol siga insistiendo.

Ya le ha dejado claro por activa y por pasiva que no quiere tener nada con ella, quiere centrarse en su familia. Pero ahora ella ha decidido instalarse en Toledo definitivamente… ¿para estar cerca de él?

Pablo, harto de sus juegos, ha llegado a amenazarla, no quiere que se acerque ni a él ni a su familia.

¿Le hará caso Marisol? ¿Qué pasará?