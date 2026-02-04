Antena3
Capítulo 491

Valentina escapa de la tienda… ¡Al ver a Rodrigo entrar!

Valentina está huyendo de Rodrigo y tira una caja de jabones cuando el militar entra a la tienda donde trabaja. ¡No se lo esperaba para nada!

Valentina escapa de la tienda… ¡Al ver a Rodrigo entrar!

Carmen y Claudia estaban hablando sobre qué se pondría la sobrina de Manuela para su cita con Salva. Y así han acabado comentando lo bonito que son los nervios de las primeras citas. En un intento de incluir a Valentina, su nueva compañera, en la conversación, Carmen le ha preguntado algo directa, “¿tú tienes novio?”.

Valentina se ha quedado algo cortada y sin saber qué contestar, y ha respondido un escueto, “no, no tengo novio”. Justo entonces ha entrado un nuevo cliente a la tienda y ha resultado ser nada menos que… ¡Rodrigo! Y es que Valentina ya sabe por su amiga Cloe que su él está haciendo todo lo posible por encontrarla.

Con los nervios se le ha caído la caja de jabones que llevaba y le ha pedido a Claudia que se encargue mejor ella del cliente que acaba de entrar. Así Valentina ha aprovechado a esconderse en el almacén antes de que Rodrigo la reconociese… ¡por los pelos! Pero… ¿tardará mucho en encontrársela frente a frente?

