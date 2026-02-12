Capítulo 497 de Sueños de libertad; 12 de febrero: Gabriel intenta echar a Tasio de la empresa

En el capítulo de Sueños de libertad de hoy…

¡Gabriel quiere despedir a Tasio! Y es que el director ya se ha enterado de que va a trabajar junto a Damián en su nuevo negocio.

Además, el patriarca le ha propuesto a Tasio vivir en casa de los De la Reina. El marido de Carmen no ha podido evitar ilusionarse… ¡su padre quiere tratarle como un De la Reina más! Pero también le ha dicho que tendrá que consultarlo con Carmen primero.

Por otro lado, se le han chafado los planes completamente a Marta de la Reina. Ella le había propuesto a Cloe celebrar su cumpleaños en Madrid, pero parece que la francesa ya tenía planes con Valentina.

Y aunque la ha intentado invitar, Marta se ha ido visiblemente dolida. ¿Supondrá esto una distancia entre ellas?

Por otra parte, Luis y Luz han tenido una bronca tremenda. El Merino le ha comunicado que dimite y parece que la doctora no se lo ha tomado demasiado bien.

Pablo Salazar ha vuelto a recriminar a Marisolsu presencia en Toledo: “Aléjate de mí y de mi familia”. Y en relación con los Salazar… ¡Mabel ha rechazados seguir trabajando con los De la Reina!

Por último, Miguel le ha confirmado a Begoña que parece muy seguro que su bebé se recuperará por fin.

Vuelve a ver este capitulazo en atresplayer.