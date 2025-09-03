Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 385

María le confiesa a Andrés su deseo de ser madre, ¡le propone adoptar a un bebé!

La joven le hace a su marido una proposición que deja a Andrés sin palabras.

María le confiesa a Andrés su deseo de ser madre, ¡le propone adoptar a un bebé!

María no está dispuesta a renunciar a su deseo de convertirse en madre y le propone a Andrés adoptar un bebé.

La joven cree que ese hijo podría ser la salvación a su matrimonio y que ese niño podría unirles mucho más. Pero, realmente ¿sueña en convertirse en madre o es solo una manera de retener a Andrés, todavía más, a su lado?

Andrés se queda muy sorprendido. No cree que un hijo pueda unir a un matrimonio que está completamente roto y cree que para María será complicado encargarse de un niño en su estado.

“Hablamos de la vida de un ser humano, con eso no se juega”, le dice Andrés a María.

Sin embargo, la joven insiste. Está convencida de que podrá desempeñar bien su tarea como madre con ayuda, aunque le sigue ocultando que ha empezado a caminar.

María cree que deben seguir los pasos de Joaquín y Gema que adoptaron a Teo y ahora forman una bonita familia.

Andrés no lo ve nada claro, pero le promete a María que lo pensará. ¿Aceptará la idea de convertirse en padre junto a María?, ¿la joven se saldrá con la suya?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

