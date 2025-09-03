La difusión de las imágenes de una cámara de seguridad alerta a unos ladrones que acabaron huyendo en Fuerteventura

Ocurrió el 20 de agosto, dos individuos entran por la ventana de un restaurante en la localidad de Caleta de Fuste, en Fuerteventura. Era de madrugada y el local estaba cerrado pero la alarma estaba conectada y saltó desde que detectó presencia en el interior del establecimiento. Esto sorprendió a los asaltantes que inmediatamente retrocedieron en su intento de robo y se marcharon sin ni siquiera intentar abrir la caja. Emprendieron la huida sin su botín.

En las cámaras y en numerosos puntos del restaurante quedaron pruebas de su presencia. La inspección judicial por parte de la Guardia Civil detectó numerosas huellas y vestigios que resultaron muy valiosos para la investigación. Tanto es así que en el visionado de las cámaras de seguridad del local se logró apreciar la identidad de los implicados en algunas secuencias del vídeo.

Esto permitió que, tras presentar la denuncia el 23 de agosto, los agentes lograran identificar en menos de una hora a uno de los sospechosos y resolver los hechos en menos de 24 horas. El detenido es un hombre de 23 años que fue puesto a disposición de la autoridad judicial el pasado 25 de agosto y que ha quedado en libertad con cargos.

En paradero desconocido

Pero no todo han sido facilidades para la Guardia Civil en este caso. Las imágenes de las cámaras de seguridad se filtraron y se difundieron sin permiso a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Esta publicación sin autorización y sin respetar la normativa sobre protección de datos permitió alertar a los implicados hasta el punto de que uno de ellos modificó radicalmente su aspecto físico con el objetivo de no ser identificado. En cuanto al otro sospechoso, le ha permitido permanecer oculto hasta el momento.

Sigue en paradero desconocido tras verse reconocido en dichas imágenes. Las autoridades mantienen sobre él una orden de detención.

Desde la Guardia Civil insisten en la importancia de no compartir material de este tipo sin autorización ya que podría entorpecer diligencias policiales al tiempo que recuerda que hacerlo vulnera la Ley de Protección de Datos

