Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta empezará a asumir que Fina no va a volver

El escándalo de la fábrica estallará en la prensa el día del cumpleaños de Begoña... ¿cómo reaccionarán los de la Reina?

Irene seguirá intentando acercarse a Digna, pero algo en su actitud no la deja tranquila. ¿Le confesará que Pedro la está chantajeando?

Damián dará un paso hacia Tasio, pero no obtendrá la respuesta que esperaba. ¿Lograrán padre e hijo hacer las paces en algún momento?

Por su parte, Marta hablará con las chicas de la tienda y se dará cuenta de que Fina, no va a volver. ¿Conseguirá empezar a asumirlo?

