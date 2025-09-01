Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta empezará a asumir que Fina no va a volver

La joven descubrirá que también les ha mandado una carta a las chicas de la tienda.

Marta

Publicidad

Ana Bermejo Lillo
Publicado:

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

El escándalo de la fábrica estallará en la prensa el día del cumpleaños de Begoña... ¿cómo reaccionarán los de la Reina?

Irene seguirá intentando acercarse a Digna, pero algo en su actitud no la deja tranquila. ¿Le confesará que Pedro la está chantajeando?

Damián dará un paso hacia Tasio, pero no obtendrá la respuesta que esperaba. ¿Lograrán padre e hijo hacer las paces en algún momento?

Por su parte, Marta hablará con las chicas de la tienda y se dará cuenta de que Fina, no va a volver. ¿Conseguirá empezar a asumirlo?

Adelántate al próximo capítulo en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad» Avances

Publicidad

Series

Marta

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta empezará a asumir que Fina no va a volver

Digna

Capítulo 383 de Sueños de libertad; 1 de septiembre: Digna, contra las cuerdas por culpa de don Pedro

Don Pedro

Pedro chantajea a Digna con denunciarla por la muerte de Jesús... ¡Si se marcha de casa!

Cristina
Capítulo 383

Cristina besa a Luis y... ¡Ambos se dan cuenta de que ha sido una mala idea!

Carmen Claudia
Capítulo 383

Carmen y Claudia reciben una carta de despedida de Fina: "Me duele en alma separarme de vosotras"

Marta
Capítulo 383

Digna le revela a Marta que ella también ha recibido una carta de Fina: "No la odies por esto"

La matriarca Merino le ha contado que ella también recibió una carta de Fina: y lo que le ha dicho ha sido muy doloroso para Marta.

Así consiguieron engañar a su padre: la pelea de Seyran y Suna que terminó siendo una trampa para escapar juntas
Suna y Seyran vuelven a aliarse

Así consiguieron engañar a su padre: la pelea de Seyran y Suna que terminó siendo una trampa para escapar juntas

Kazim se sintió orgulloso al ver a Seyran atacar a Suna, convencido de que la tenía de su lado. Lo que no imaginaba es que todo era una farsa.

Abel Folk

“Lo difícil es que no la cague”: Abel Folk se moja sobre David y Amanda, los hijos de Octavio Oramas en La Encrucijada

“Nos estás humillando”: Evren acusa a Bahar de jugar con sus sentimientos esta noche en Renacer

“Nos estás humillando”: Evren acusa a Bahar de jugar con sus sentimientos esta noche en Renacer

Seyran

“Me cortaron las alas”: Seyran rompe su silencio en televisión y acusa a los Korhan de haber destrozado su vida

Publicidad