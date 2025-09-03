Recibe el alta el socio del Espanyol atropellado: Albiol, agradecido con Monserrat Bernabéu, madre de Piqué

Buenas noticias para el socio del Espanyol que resultó herido grave por un atropello masivo el pasado 15 de mayo en los aledaños del RCDE Stadium minutos antes del inicio del derbi contra el FC Barcelona. Tras varios meses de recuperación, este miércoles recibe el alta médica en el Institut Guttmann de Badalona y podrá regresar a casa.

El hombre, de 41 años y profesor de profesión, tenía un coágulo en la cabeza y fue inducido al coma. "El coche le arrastró 20 metros", lamentó un amigo íntimo del herido, que estaba con él en el momento del atropello, al diario El País.

La noticia del alta fue confirmada por el alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol, aficionado del Espanyol, tras visitar al paciente. A través de sus redes sociales compartió un mensaje de optimismo: "Han sido meses de lucha muy duros, pero afortunadamente lo peor ya ha pasado. Me alegra verlo tan animado y con tantas ganas de seguir adelante", escribió.

Albiol también expresó su agradecimiento a la doctora Montserrat Bernabéu, madre del exfutbolista Gerard Piqué, y a todo el equipo médico del centro por la atención prestada al socio blanquiazul: "Quiero hacer un agradecimiento especial a la Dra Montserrat Bernabeu y a todo su equipo por el trato tan excelente que dan a todos sus pacientes".

17 atropellados

El hijo de García Albiol, de hecho, fue uno de los 17 atropellados aquella noche. La conductora dio negativo en el test de drogas y de alcohol. Los Mossos trabajaron desde un principio con la hipótesis de que fue un atropello accidental; la mujer aceleró al verse rodeada, con personas zarandeando el vehículo y golpeando las lunas.

En un primer momento el atropello antes del derbi disparó todas las alarmas y todo tipo de rumores sobre sus motivaciones y la gravedad de sus consecuencias. Sin embargo, después de una primera valoración por parte de los responsables policiales y el club, se decidió seguir adelante con el encuentro, tras el cual el Barça se proclamó campeón de Liga.

