Bahar le confiesa a Evren que está embarazada en medio de sus planes de boda: la noticia que lo cambia todo

RENACER

Bahar rompe sus miedos y revela a Evren su embarazo en plena cuenta atrás para la boda

El anuncio de Bahar llega en el momento más inesperado. A punto de casarse con Evren, le confiesa que espera un hijo suyo y reabre viejas dudas del pasado.

Desirée Castillo
Publicado:

La vida de Bahar y Evren ha dado un vuelco inesperado. En plena organización de su boda, ella no ha podido ocultar más tiempo un secreto que lo cambia todo: está embarazada. La confesión en la consulta de Evren ha desatado una mezcla de sorpresa y emoción.

Él no ha podido contener la felicidad al saber que será padre, mientras Bahar revive los miedos de su juventud. Entre abrazos y promesas, Evren le asegura que afrontarán juntos este nuevo reto, convencido de que nada podrá detener su futuro. Ha ocurrido en Renacer.

