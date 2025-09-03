Bahar rompe sus miedos y revela a Evren su embarazo en plena cuenta atrás para la boda

La vida de Bahar y Evren ha dado un vuelco inesperado. En plena organización de su boda, ella no ha podido ocultar más tiempo un secreto que lo cambia todo: está embarazada. La confesión en la consulta de Evren ha desatado una mezcla de sorpresa y emoción.

Él no ha podido contener la felicidad al saber que será padre, mientras Bahar revive los miedos de su juventud. Entre abrazos y promesas, Evren le asegura que afrontarán juntos este nuevo reto, convencido de que nada podrá detener su futuro. Ha ocurrido en Renacer.