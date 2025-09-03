Antena 3 LogoAntena3
¡Qué enamorados están!

Bahar saca su lado más dulce y sorprende a Evren con un despertar muy romántico

Bahar ha emocionado a Evren y ha dejado claro que su historia de amor está más fuerte que nunca.

Evren ha tenido un despertar que nunca olvidará. Justo en su día libre, el cirujano ha abierto los ojos y se ha encontrado con varias notitas románticas repartidas por su apartamento.

En la cocina, lo primero que ha visto ha sido un mensaje escrito con cariño: “Tu prometida ha tenido que irse, disfruta del día por mí...”. Con una sonrisa, ha seguido el recorrido que Bahar le había preparado. En el comedor le esperaba un desayuno listo para empezar el día y otra nota que decía: “...y no te olvides subir la persiana”.

Cuando lo ha hecho, se ha quedado sin palabras. En el cristal de la ventana, Bahar le había escrito con pintalabios rojo un “Te quiero”.

Emocionado, Evren no ha tardado en llamarla. Y ella, desde el hospital, le ha respondido con complicidad: “Me siento como si estuviera flotando”.

Ahora, además, la pareja tiene un motivo todavía más grande para sonreír. Bahar acaba de descubrir que está embarazada, y aunque la noticia la ha dejado en shock, Evren no puede ocultar la felicidad de saber que pronto serán padres.

Las dudas que habían marcado a la pareja en los últimos días se han disipado. Entre besos, promesas y gestos como este, Bahar y Evren demuestran que su historia sigue creciendo y que el futuro que están construyendo juntos está lleno de amor, ilusión y sorpresas.

