Joaquín y Susana se divierten averiguando la relación de famosos: “¿Van a mismo peluquero?”

Joaquín Sánchez y Susana Saborido se atreven con todo. Los presentadores de Emparejados se han sometido al divertido juego de ¿qué relación tienen?

Camela lo han acertado a la primera y con Natalia Sánchez y Marc Clotet, Susana Saborido ha confesado seguir a la actriz en Sueños de libertad todas las tardes.

La pareja que les ha dejado sin palabras ha sido Rebeca y Benicio del Toro, “¿van al mismo peluquero?”, ha preguntado bromeando Joaquín.

La sorpresa la ha dado Susana al descubrir a la primera la relación entre Lola Lolita y Sofía Surfer, “son hermanas”, ha asegurado la presentadora de Emparejados al ver el parecido físico entre ambas.

Disfruta del divertido juego al que se han enfrentado Joaquín y Susana Saborido.