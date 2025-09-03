Los presentadores de Emparejados
Joaquín y Susana se divierten averiguando la relación de famosos: “¿Van a mismo peluquero?”
La pareja de moda se ha enfrentado al divertido juego de buscar qué relación tienen los rostros conocidos que les hemos propuesto. ¿Serán capaces de ver en qué están Emparejados?
Publicidad
Joaquín Sánchez y Susana Saborido se atreven con todo. Los presentadores de Emparejados se han sometido al divertido juego de ¿qué relación tienen?
Camela lo han acertado a la primera y con Natalia Sánchez y Marc Clotet, Susana Saborido ha confesado seguir a la actriz en Sueños de libertad todas las tardes.
La pareja que les ha dejado sin palabras ha sido Rebeca y Benicio del Toro, “¿van al mismo peluquero?”, ha preguntado bromeando Joaquín.
La sorpresa la ha dado Susana al descubrir a la primera la relación entre Lola Lolita y Sofía Surfer, “son hermanas”, ha asegurado la presentadora de Emparejados al ver el parecido físico entre ambas.
Disfruta del divertido juego al que se han enfrentado Joaquín y Susana Saborido.
Publicidad