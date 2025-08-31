Antena 3 LogoAntena3
¡Enhorabuena!

Alba Brunet comparte en redes la foto de su primer hijo con su pareja: “Nos explota el corazón”

La actriz da la bienvenida a Rai en su perfil de Instagram, una foto con el bebé y otra con su pareja, recién convertidos en padres.

Alba Brunet, la actriz que da vida a Fina en Sueños de libertad, anuncia en sus redes sociales que está esperando un bebé

Julián López
Publicado:

Alba Brunet se ha convertido en madre de su primer hijo y ha dado la bienvenida al mundo a Rai, el bebé que ha tenido con su pareja, Pep Ambròs Munné.

La pareja está muy feliz e ilusionada por el nacimiento de Rai, al que esperaban con muchas ganas, y han compartido la primera foto del bebé en redes sociales. “Nos explota el corazón”, ha escrito Alba Brunet en su perfil oficial de Instagram.

El nacimiento de Rai ha llegado en un momento muy importante para la carrera profesional de la actriz, ya que aún está reciente la marcha de Fina, el personaje de Alba Brunet, de Sueños de libertad.

Alba Brunet

La actriz anunció el pasado mes de abril que estaba embarazada, y desde entonces no veíamos el momento de conocer al nuevo integrante de la familia. Y, desde aquí, mandamos la enhorabuena a la familia por el nacimiento del pequeño Rai.

