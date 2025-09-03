Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Trayectoría

Sebastián Yatra, el fenómeno latino que llega como coach a La Voz 2025

El colombiano regresa al formato en nuestro país, pero está vez será coach en la versión adulta donde estará junto a Malú, Pablo López y Mika.

Sebastián Yatra

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

Sebastián Yatra es una de las grandes estrellas de la música latina actual. Con un estilo que combina pop, balada y ritmos urbanos, ha conquistado a millones de fans en todo el mundo gracias a canciones como ‘Traicionera’, ‘Pareja del Año’ o ‘Tacones Rojos’. Su capacidad para transmitir emoción y conectar con el público lo ha convertido en uno de los artistas más influyentes de su generación.

Su relación con La Voz en España comenzó como asesor: acompañó a Pablo López en una de las primeras ediciones en Antena 3, aportando su visión fresca y juvenil en las batallas. Más tarde, se sentó como coach en La Voz Kids, donde tuvo la oportunidad de guiar a jóvenes artistas, demostrando que además de estrella internacional también es un mentor cercano y apasionado, logrando la victoria con Rubén Franco.

Pero su experiencia en el formato no termina ahí. Yatra también ha sido coach en La Voz en México o en Colombia, consolidándose como una figura global dentro de la franquicia. Su paso por diferentes escenarios internacionales le ha permitido crecer como referente musical y como guía para talentos emergentes.

En La Voz 2025, Sebastián Yatra se enfrenta al reto de llevar a su equipo hasta lo más alto, ahora como uno de los coaches principales en España. Su energía, su sensibilidad y su experiencia lo convierten en un rival muy fuerte en esta nueva edición del programa junto a Pablo López, Malú y Mika.

¿Conseguirá el equipo Yatra la victoria en La Voz 2025? La respuesta muy pronto en Antena 3.

Manuel Ayra nos traspasa el corazón con este tema de Pablo Alborán

Manuel Ayra nos traspasa el corazón con este tema de Pablo Alborán
Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Sebastián Yatra

Sebastián Yatra, el fenómeno latino que llega como coach a La Voz 2025

Carolina España

Carolina España, consejera de Economía de Andalucía, sobre la quita de deuda a las CCAA:

Ángel Víctor Torres

Ángel Víctor Torres, contra Ayuso por el caso de Hortaleza: "¿Por qué de las casi 300 violaciones en Madrid no ha habido antes un tweet?"

Un duelo de “estrellas del espectáculo” inaugura esta noche Juego de pelotas: cómicos contra cantantes
Tras El Hormiguero

Un duelo de “estrellas del espectáculo” inaugura esta noche Juego de pelotas: cómicos contra cantantes

Joaquín 'se pica' con Susana jugando al No sé cuántos segundos: "¿Me puedes acompañar una vez?"
Con Trancas y Barrancas

Joaquín 'se pica' con Susana jugando al 'No sé cuántos segundos': "¿Me puedes acompañar una vez?"

Toni Bolaño y Javier Caraballo
Cataluña

Tensión entre Toni Bolaño y Javier Caraballo por la reunión de Salvador Illa con Carles Puigdemont: "Es un delincuente y hay que ir a agasajarlo"

Ambos periodistas debaten, entre otros asuntos, si tras esta reunión se ha vuelto a la "realidad".

ETV ANNA SIMON
Presentadora del Beso o cobra

Anna Simon: “Me costaría mucho ir a buscar pareja a la televisión, pero me encanta la gente que lo hace”

La presentadora del Beso o cobra nos ha dado las claves de la sección que dirige en Emparejados y se ha mojado sobre los límites que tiene a la hora de conocer a alguien.

¿Cuánto se conocen Manu y Rosa? El test que demuestra su compenetración como pareja histórica de Pasapalabra

¿Cuánto se conocen Manu y Rosa? El test que demuestra su compenetración como pareja histórica de Pasapalabra

Hoy, El Hormiguero recibirá a Arturo Pérez-Reverte

Hoy, El Hormiguero recibirá a Arturo Pérez-Reverte

Rubén Amón, sobre Pedro Sánchez: "Está somatizando las desgracias que está experimentando"

Rubén Amón, sobre Pedro Sánchez: "Está somatizando las desgracias que está experimentando"

Publicidad