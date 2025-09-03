Sebastián Yatra, el fenómeno latino que llega como coach a La Voz 2025

Sebastián Yatra es una de las grandes estrellas de la música latina actual. Con un estilo que combina pop, balada y ritmos urbanos, ha conquistado a millones de fans en todo el mundo gracias a canciones como ‘Traicionera’, ‘Pareja del Año’ o ‘Tacones Rojos’. Su capacidad para transmitir emoción y conectar con el público lo ha convertido en uno de los artistas más influyentes de su generación.

Su relación con La Voz en España comenzó como asesor: acompañó a Pablo López en una de las primeras ediciones en Antena 3, aportando su visión fresca y juvenil en las batallas. Más tarde, se sentó como coach en La Voz Kids, donde tuvo la oportunidad de guiar a jóvenes artistas, demostrando que además de estrella internacional también es un mentor cercano y apasionado, logrando la victoria con Rubén Franco.

Pero su experiencia en el formato no termina ahí. Yatra también ha sido coach en La Voz en México o en Colombia, consolidándose como una figura global dentro de la franquicia. Su paso por diferentes escenarios internacionales le ha permitido crecer como referente musical y como guía para talentos emergentes.

En La Voz 2025, Sebastián Yatra se enfrenta al reto de llevar a su equipo hasta lo más alto, ahora como uno de los coaches principales en España. Su energía, su sensibilidad y su experiencia lo convierten en un rival muy fuerte en esta nueva edición del programa junto a Pablo López, Malú y Mika.

¿Conseguirá el equipo Yatra la victoria en La Voz 2025? La respuesta muy pronto en Antena 3.