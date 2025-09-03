Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 385

Luis trata de normalizar su relación laboral con Cristina y habla con ella: “Ese beso fue fruto de un arrebato”

El perfumista sigue muy confundido tras besarse con su ayudante y decide qué es mejor hablar del tema con ella.

Luis trata de normalizar su relación laboral con Cristina y habla con ella: "Ese beso fue fruto de un arrebato"

En medio de la celebración de la elaboración del nuevo perfume, Cristina se dejó llevar y...¡besó a Luis!

El joven se quedó muy sorprendido y sin saber cómo reaccionar pues él está felizmente casado con Luz, aunque a la vez está confundido.

Por su parte, Cristina intentó hablar con él del tema, pero Luis se sintió muy incómodo y prefirió evitar el tema diciéndole que se tenía que marchar.

Sin embargo, tras reflexionar, Luis se da cuenta que es mejor hablar del tema para normalizar la relación con Cristina.

“Ese beso fue fruto de un arrebato”, le dice el joven a Cristina temiendo que, por la actitud de ella, para Cristina sí haya tenido importancia.

Ella le da la razón y le asegura que nunca más volverá a pasar. “Fue una tontería”, le dice ella , pero…¿Realmente fue un beso sin intenciones o Cristina está empezando a sentir algo por su jefe?

