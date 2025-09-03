Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Dolores de espalda

Las mochilas escolares y la mayor amenaza de la salud de nuestros estudiantes: cargan con pesos que llegan a los 11 kilos

Un informe reciente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA) ha revelado que el 83% de los estudiantes en España cargan diariamente mochilas que superan el 10% de su peso corporal.

Mochila escolar en un aula

Mochila escolar en un aulaFreepik

Publicidad

Irene Marín
Publicado:

La investigación de CEAPA, que encuestó a 4.500 familias, destaca que la sobrecarga en las mochilas es un problema extendido en todas las etapas educativas, siendo especialmente crítico en los últimos años de Primaria (5º y 6º).

El estudio muestra que el 74% de los niños entre 6 y 8 años lleva mochilas excesivamente pesadas, cifra que asciende al 88,5% entre los 8 y 12 años. En la ESO, afecta al 76,9% de los estudiantes, y al 72,6% de los que cursan Bachillerato. A pesar de que la proporción disminuye en los alumnos mayores, el peso de las mochilas es mayor, alcanzando entre 8 y 11 kilos, e incluso superando los 20 kilos en un 0,6% de los casos. En algunos colegios los profesores proponen compartir libros o el uso de material digital para aminorar el peso que cargan los estudiantes.

El informe resalta que a partir de los 10 años los niños empiezan a presentar dolores de espalda. Este dolor afecta al 69% de las chicas y al 51% de los chicos entre 13 y 15 años. Los expertos advierten que el dolor persistente durante la infancia puede convertirse en un problema crónico en la adultez, afectando la calidad de vida y limitando actividades diarias.

Ejercicio físico regular desde la infancia

María Sánchez, presidenta de CEAPA, enfatiza la importancia de establecer hábitos saludables desde los 6 años. Destaca el papel crucial de las familias en fomentar posturas correctas y sugiere que reducir el peso de los materiales escolares y mejorar infraestructuras, como la disponibilidad de taquillas o la digitalización, podría aliviar las cargas actuales.

El doctor Francisco Kovacs, director de la Red Española de Investigadores en Dolencias de la Espalda (Reide), recomienda el ejercicio físico regular desde la infancia como una medida preventiva eficaz. Subraya que el movimiento y la actividad física, junto con una adecuada higiene postural y el uso de mochilas ergonómicas, son fundamentales para reducir el riesgo de problemas de espalda en la vida adulta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Complicado inicio de curso en Massanassa: “Vemos inviable que los niños vuelvan a las aulas el lunes con los barracones todavía en obras”

Instalación de aulas prefabricadas en la Escuela Infantil Ausiàs March y el Centro de Educación Primaria (CEP) Lluís Vives de Massanassa

Publicidad

Sociedad

La difusión de las imágenes de una cámara de seguridad alerta a unos ladrones

La difusión de las imágenes de una cámara de seguridad alerta a unos ladrones que acabaron huyendo en Fuerteventura

Mochila escolar en un aula

Las mochilas escolares y la mayor amenaza de la salud de nuestros estudiantes: cargan con pesos que llegan a los 11 kilos

Explosivos incautados

Prisión por causar una explosión en un parque de Madrid con una bomba casera de gran potencia

Se entrega un hombre que había huido con el autor de los disparos contra otro varón en Alfafar
Sucesos

Buscan a 'El Mexicano', el hombre que huyó tras disparar a un vecino y atrincherarse en Alfafar, Valencia

Detenidos varios ocupantes del cayuco del 24 de agosto en Canarias y se intenta aclarar el número de muertes
Sucesos

Detenidos 16 ocupantes del cayuco rescatado al sur de Canarias en el que murieron decenas de personas

Noticias de hoy, miércoles 3 de septiembre de 2025
Noticias hoy

Noticias de hoy, miércoles 3 de septiembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 3 de septiembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Cookies web
ALGORITMO

El rastro que dejamos en internet determina el precio de nuestras compras

De forma automática, abrimos la puerta al uso de nuestros datos personales, aceptando las cookies en internet, una práctica ilegal en Europa, la OCU alerta.

Juan Pablo I

Efemérides de hoy 3 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 3 de septiembre?

Imagen de archivo de Mossos d'Escuadra

Detenido un familiar de Marc Márquez y un guardia civil por un asesinato en 2022

VÍDEO: La devastación que han dejado los incendios de este agosto en España, desde el aire

VÍDEO: La devastación que han dejado los incendios de este agosto en España, desde el aire

Publicidad