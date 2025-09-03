Las mochilas escolares y la mayor amenaza de la salud de nuestros estudiantes: cargan con pesos que llegan a los 11 kilos

La investigación de CEAPA, que encuestó a 4.500 familias, destaca que la sobrecarga en las mochilas es un problema extendido en todas las etapas educativas, siendo especialmente crítico en los últimos años de Primaria (5º y 6º).

El estudio muestra que el 74% de los niños entre 6 y 8 años lleva mochilas excesivamente pesadas, cifra que asciende al 88,5% entre los 8 y 12 años. En la ESO, afecta al 76,9% de los estudiantes, y al 72,6% de los que cursan Bachillerato. A pesar de que la proporción disminuye en los alumnos mayores, el peso de las mochilas es mayor, alcanzando entre 8 y 11 kilos, e incluso superando los 20 kilos en un 0,6% de los casos. En algunos colegios los profesores proponen compartir libros o el uso de material digital para aminorar el peso que cargan los estudiantes.

El informe resalta que a partir de los 10 años los niños empiezan a presentar dolores de espalda. Este dolor afecta al 69% de las chicas y al 51% de los chicos entre 13 y 15 años. Los expertos advierten que el dolor persistente durante la infancia puede convertirse en un problema crónico en la adultez, afectando la calidad de vida y limitando actividades diarias.

Ejercicio físico regular desde la infancia

María Sánchez, presidenta de CEAPA, enfatiza la importancia de establecer hábitos saludables desde los 6 años. Destaca el papel crucial de las familias en fomentar posturas correctas y sugiere que reducir el peso de los materiales escolares y mejorar infraestructuras, como la disponibilidad de taquillas o la digitalización, podría aliviar las cargas actuales.

El doctor Francisco Kovacs, director de la Red Española de Investigadores en Dolencias de la Espalda (Reide), recomienda el ejercicio físico regular desde la infancia como una medida preventiva eficaz. Subraya que el movimiento y la actividad física, junto con una adecuada higiene postural y el uso de mochilas ergonómicas, son fundamentales para reducir el riesgo de problemas de espalda en la vida adulta.

