Montse Suárez denuncia retraso en la actuación del tiroteo de Alfafar: "El juez ha tardado cuatro horas"

El hombre que ha disparado hasta en tres ocasiones a un hombre, ha escapado. La policía se encontraba acordonando el domicilio de la calle San Antonio, contigua al lugar de los hechos. El tiroteo se produjo sobre las 23:30 horas de la noche, y a las nueve de la mañana se sospechaba que no había nade en el interior, por lo que un dron sobrevoló y dio indicios a lo que descubrieron a las 14:00 horas, cuando el juez dio la orden de entrada, que no había nadie.

Fueron 15 horas las que transcurrieron desde que se escucharon los disparos hasta que las autoridades obtuvieron la orden del juez para entrar a la casa. El hombre atrincherado ha escapado burlando el cerco policial. Aún se desconoce como ha podido ocurrir, pero la Guardia Civil sospecha que cuenta con ayuda.

La abogada Montse Suárez asegura que el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, no comprende como "el juez ha tardado cuatro horas" en autorizar la entrada policial al domicilio. Ante la tardanza de la justicia la policía tuvo que abortar la operación.

El inmueble donde tuvieron lugar los disparos estaba okupado y en el interior "se llevaban a cabo actividades delictiva". Al igual que en esta ocasión, en varias ocasiones se había denunciado el domicilio, pero "el órgano judicial tampoco actuó", comenta Suárez. "Respecto al partido judicial competente", el alcalde está muy molesto por su actuación ante este grave incidente y "no entiende si las responsabilidades van a ser abiertas".

Se tuvo que fugar antes

En el plató de Espejo Público, la periodista y escritora Ana Iris Simón ha sido tajante al decir que "el juez no ha actuado de la forma correcta", ya que ante tal suceso no se comprende como una autoridad judicial ha esperado en decretar la entrada de la policía.

Por su parte Ángel Antonio Herrera, afirma que tuvo que "fugarse antes de la ceración del cerco", ya que se trata de un inmueble pequeño y "es facilísimo vigilar a alguien". La casa solo cuenta con una entrada y salida, lo que "no tiene otra explicación" que se haya fugado antes del cerco.

Mientras que el periodista Javier Caballero, en modo bromista recuerda cuando Carles Puigdemont regresó a Cataluña el pasado mes de agosto y como las autoridades no dieron con su paradero tras su breve comparecencia en el Arco del Triunfo de Barcelona: "En España últimamente los cercos policiales con lo de Puigdemont no dan muy buenos resultados".

Sin embargo, mientras se busca al 'mexicano' sus delitos se van acumulando.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer