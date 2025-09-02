Avance
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Luis intenta normalizar su relación con Cristina tras su beso con ella
Luis le contará a su hermano lo ocurrido con Cristina y decidirá hablar con la joven antes de que se malinterpreten las cosas.
En el próximo capítulo de Sueños de libertad...
Gabriel sorprenderá a Begoña por su cumpleaños y se irán con Julia a celebrarlo en un picnic en el campo. La niña verá a Gabriel y a su madre besándose. ¿Cómo reaccionará?
Por la noche, Gabriel irá a llevarle a Begoña unos pendientes que se ha dejado en su coche y ambos…¡volverán a dejarse llevar y pasarán la noche juntos!
Por otro lado, Marta seguirá adelante con el lanzamiento del nuevo perfume, pero la herida por la marcha de Fina seguirá abierta.
María le pedirá perdón a Andrés por su comportamiento y le confesará su deseo de ser madre. ¡Le propondrá adoptar un bebé!
Además, Joaquín le contará a su hermano su beso con Cristina y él le aconsejará que no le cuente nada a Luz. Eso, sí, le animará a que hable con la joven para aclarar lo ocurrido.
Pelayo se enfrentará a Damián: sus problemas en la fábrica le pueden impedir convertirse en el gobernador civil de Toledo y no va a permitirlo. ¿Qué pasará?
Y Gaspar le comunicará a Damián que pretende marcharse de la cantina. Necesita un cambio de aires. Damián se quedará muy sorprendido.
