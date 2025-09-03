Capítulo 385 de Sueños de libertad; 3 de septiembre: Gaspar le comunica a Damián su intención de dejar su trabajo en la cantina

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Gabriel ha sorprendido a Begoña con una gran sorpresa por su cumpleaños: un plan de pícnic junto a Julia. Además la pequeña, está encantada con lo que está empezando a surgir entre su madre y la empresaria.

Por otro lado, María le ha propuesto a Andrés la posibilidad de adoptar un niño y así que se su cumpla su gran deseo de convertirse en madre. Sin embargo, Andrés no parece estar muy convencido. ¿Qué pasará?

Al final, Cristina y Luis han hablado de la conversación que tenían pendiente tras su inesperado beso. Ambos han llegado a la conclusión de que fue fruto de un arrebato, pero...¿será verdad?, ¿no se estará enamorando Cristina de su jefe?

Además, Gaspar le ha comunicado oficialmente a Damián su intención de abandonar la cantina y marcharse de Toledo. ¡El patriarca se ha quedado desolado!

Pelayose ha enfrentado duramente a Damián y a Marta. Su puesto como gobernador civil está en peligro por la crisis sanitaria de la fábrica y no va a permitir y les exige una solución. ¡No va a permitir que nadie le arrebate su puesto!

Además, Begoña, que cada vez está más a gusto y segura de lo que está comenzando a surgir entre ella y Gabriel, se ha dejado llevar una vez más por la pasión. ¡Le ha pedido a Gabriel que pase la noche con ella!

