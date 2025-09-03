Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Resumen

Capítulo 385 de Sueños de libertad; 3 de septiembre: Gaspar le comunica a Damián su intención de dejar su trabajo en la cantina

El patriarca de los De la Reina se queda desolado al conocer que el tabernero quiere irse de Toledo para comenzar una nueva vida lejos de todo.

Capítulo 385 de Sueños de libertad; 3 de septiembre: Gaspar le comunica a Damián su intención de dejar su trabajo en la cantina

Publicidad

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Gabriel ha sorprendido a Begoña con una gran sorpresa por su cumpleaños: un plan de pícnic junto a Julia. Además la pequeña, está encantada con lo que está empezando a surgir entre su madre y la empresaria.

Por otro lado, María le ha propuesto a Andrés la posibilidad de adoptar un niño y así que se su cumpla su gran deseo de convertirse en madre. Sin embargo, Andrés no parece estar muy convencido. ¿Qué pasará?

Al final, Cristina y Luis han hablado de la conversación que tenían pendiente tras su inesperado beso. Ambos han llegado a la conclusión de que fue fruto de un arrebato, pero...¿será verdad?, ¿no se estará enamorando Cristina de su jefe?

Además, Gaspar le ha comunicado oficialmente a Damián su intención de abandonar la cantina y marcharse de Toledo. ¡El patriarca se ha quedado desolado!

Pelayose ha enfrentado duramente a Damián y a Marta. Su puesto como gobernador civil está en peligro por la crisis sanitaria de la fábrica y no va a permitir y les exige una solución. ¡No va a permitir que nadie le arrebate su puesto!

Además, Begoña, que cada vez está más a gusto y segura de lo que está comenzando a surgir entre ella y Gabriel, se ha dejado llevar una vez más por la pasión. ¡Le ha pedido a Gabriel que pase la noche con ella!

Revive este capitulazo de Sueños de libertad en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Capítulo 385 de Sueños de libertad; 3 de septiembre: Gaspar le comunica a Damián su intención de dejar su trabajo en la cantina

Capítulo 385 de Sueños de libertad; 3 de septiembre: Gaspar le comunica a Damián su intención de dejar su trabajo en la cantina

Begoña, cada vez más segura de Gabriel, vuelve dejarse llevar: “¿Por qué no te quedas a pasar la noche conmigo?”

Begoña, cada vez más cómoda con Gabriel, vuelve dejarse llevar: “¿Por qué no te quedas a pasar la noche conmigo?”

Pelayo se enfrenta a Damián y a Marta: “Mi puesto como gobernador corre peligro por lo que está pasando en la fábrica”

Pelayo se enfrenta a Damián y a Marta: “Mi puesto como gobernador corre peligro por lo que está pasando en la fábrica”

Luis trata de normalizar su relación laboral con Cristina y habla con ella: “Ese beso fue fruto de un arrebato”
Capítulo 385

Luis trata de normalizar su relación laboral con Cristina y habla con ella: “Ese beso fue fruto de un arrebato”

María le confiesa a Andrés su deseo de ser madre, ¡le propone adoptar a un bebé!
Capítulo 385

María le confiesa a Andrés su deseo de ser madre, ¡le propone adoptar a un bebé!

Bahar saca su lado más dulce y sorprende a Evren con un despertar muy romántico
¡Qué enamorados están!

Bahar saca su lado más dulce y sorprende a Evren con un despertar muy romántico

Bahar ha emocionado a Evren y ha dejado claro que su historia de amor está más fuerte que nunca.

“No puedo dejar que nadie me toque”: Patricia y Julia prueban por primera vez las tripas falsas de embarazada
Un gran secreto

“No puedo dejar que nadie me toque”: Patricia y Julia prueban por primera vez las tripas falsas de embarazada

La mujer de David ha recibido el paquete con su atrezzo para continuar con la farsa y junto a la joven mexicana han comprobado como quedan.

“Siento que te he perdido, mamá”: Uras se sincera con su madre tras enterarse de su boda con Evren

“Siento que te he perdido, mamá”: Uras se sincera con su madre tras enterarse de su boda con Evren

Bahar le confiesa a Evren que está embarazada en medio de sus planes de boda: la noticia que lo cambia todo

Bahar le confiesa a Evren que está embarazada en medio de sus planes de boda: la noticia que lo cambia todo

Los recuerdos del primer embarazo de Bahar atormentan a Timur: “Qué imbécil he sido”

Los recuerdos del primer embarazo de Bahar atormentan a Timur: “Qué imbécil he sido”

Publicidad