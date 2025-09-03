Resumen
Capítulo 385 de Sueños de libertad; 3 de septiembre: Gaspar le comunica a Damián su intención de dejar su trabajo en la cantina
El patriarca de los De la Reina se queda desolado al conocer que el tabernero quiere irse de Toledo para comenzar una nueva vida lejos de todo.
En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...
Gabriel ha sorprendido a Begoña con una gran sorpresa por su cumpleaños: un plan de pícnic junto a Julia. Además la pequeña, está encantada con lo que está empezando a surgir entre su madre y la empresaria.
Por otro lado, María le ha propuesto a Andrés la posibilidad de adoptar un niño y así que se su cumpla su gran deseo de convertirse en madre. Sin embargo, Andrés no parece estar muy convencido. ¿Qué pasará?
Al final, Cristina y Luis han hablado de la conversación que tenían pendiente tras su inesperado beso. Ambos han llegado a la conclusión de que fue fruto de un arrebato, pero...¿será verdad?, ¿no se estará enamorando Cristina de su jefe?
Además, Gaspar le ha comunicado oficialmente a Damián su intención de abandonar la cantina y marcharse de Toledo. ¡El patriarca se ha quedado desolado!
Pelayose ha enfrentado duramente a Damián y a Marta. Su puesto como gobernador civil está en peligro por la crisis sanitaria de la fábrica y no va a permitir y les exige una solución. ¡No va a permitir que nadie le arrebate su puesto!
Además, Begoña, que cada vez está más a gusto y segura de lo que está comenzando a surgir entre ella y Gabriel, se ha dejado llevar una vez más por la pasión. ¡Le ha pedido a Gabriel que pase la noche con ella!
