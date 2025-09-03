"Va a ser un hito de las ficciones de los últimos años": los protagonistas de Las hijas de la criada presentan la serie en el FesTVal de Vitoria

Los protagonistas de Las hijas de la criada, la serie basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega, convertida en la más vendida de 2023 y ganadora del Premio Planeta, han visitado el FesTVal de Vitoria para presentar esta ficción que llegará a noviembre a atresplayer y que se estrenará posteriormente en el Prime Time de Antena 3.

Verónica Sánchez, Carlota Baró, Alain Hernández, Martina Cariddi y Judith Fernández son los actores que no han querido perderse la cita en Vitoria. El elenco de la serie lo completan Álex Villazán, Tomy Aguilera, Álex Gadea, Xoel Fernández, Fede Pérez, Alicia Armenteros, Iolanda Muíños, Roque Ruiz, Fran Nortes, Adrián Ríos, Carlos Villarino, Camila Bossa Alba Loureiro y Alejandro Vergara, entre otros.

Las hijas de la criada es un drama ambientado a principios del siglo XX y ofrece un retrato de la época a través de la saga familiar de los Valdés. Se sitúa en un pazo gallego y en una Cuba de pasado colonial, y aborda temas como los amores prohibidos, traiciones, la lucha de clases, envidias y secretos, entre otros.

La serie, además, es una producción de Buendía Estudios Canarias con la participación de Atresmedia que contará con 8 capítulos de 50 minutos cada uno y que se ha grabado en localizaciones de Galicia, Madrid y Canarias.

Así ha sido la rueda de prensa

Durante la presentación de Las hijas de la criada ante los medios asistentes al FesTVal, Montse García, Directora de Ficción de Atresmedia, nos explicaba que "ha sido una serie fácil y con muchísima implicación por parte de todos” y Emilio Sánchez, director de atresplayer, nos adelantaba que la ficción llegaría en noviembre a la plataforma y confía en que "va a ser un hito de las ficciones de los últimos años”.

Carlota Baró, actriz que interpreta a Renta en la serie, nos confesaba que para ella “ha sido un sueño” recrear a un personaje que “ va a generar muchos conflictos, ayuda a que la trama avance y es un animal salvaje". Algo parecido nos contaba también Verónica Sánchez, Inés en la serie, para la cual es un regalo interpretar a un personaje que va a contar "la historia de unas mujeres que luchan por la igualdad".

Alain Hernández se ha mostrado muy ilusionado por haber trabajado con las compañeras que le acompañaban en el FesTVal y nos adelantaba que su personaje, Gustavo, "es el que la lía".

Tanto Judith Fernández como Martina Cariddi, Clara y Catalina respectivamente, están deseando que los espectadores conozcan las historias de sus personajes. "La oportunidad de que este personaje Clara abarque desde los 17 hasta los 32 años es un gran regalo”, puntualizaba Judith.